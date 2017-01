16/01/2017 13:54

LAZIO TARE BIGLIA / La Lazio e Lucas Biglia sono un po' più vicini a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto. In ogni caso il club biancoceleste non vuole farsi trovare impreparato e, secondo 'Il Messaggero', il direttore sportivo Igli Tare starebbe vagliando i profili di eventuali sostituti. Tra questi c'è anche Marko Vejinovic, 26enne olandese di origini bosniache, che milita attualmente nel Feyenoord.

M.R.