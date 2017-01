FOTO E VIDEO CM.IT - Serie A, Malagò: "Campionato aperto. Favorevole al boxing day". E su Totti...

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

16/01/2017 13:46

SERIE A MALAGO' / Intervenuto alla cerimonia di consegna dei primi kit del progetto 'Scuola di squadra' all'istituto 'Giordano Bruno', il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha poi parlato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, facendo il punto sulle ultime news Serie A: "Dopo la sconfitta di ieri il campionato è diventata una cosa aperta, prima lo era solo potenzialmente. Mi dispiace che non succeda lo stesso in basso, e questo è il motivo per cui molte squadre di vertice stanno facendo punteggi record. E' un fatto statistico, il tabellino di questa stagione era impensabile in altri momenti storici. Sono assolutamente favorevole al boxing day, salvo il giorno di Natale mi sembra una cosa assolutamente di buon senso. Credo sia anche importante giocare il più possibile nell'arco della giornata, a mezzogiorno, alle tre, massimo alle cinque. Totti? Fare 25 anni in Serie A è una cosa spaventosa, lui è uno spot per il calcio a prescindere dalle simpatie e del tifo. Ieri quando è entrato il pubblico ha applaudito e si è alzato in piedi. Il nostro calcio ha bisogno di eroi positivi, come questi ragazzi che stanno emergendo: complimenti anche a Gagliardini e Chiesa per le loro prestazioni, ma ne posso citare altri. Danno delle speranze nuove, inaspettate per il nostro calcio: bisogna puntare su questo".



Malagò, poi, conclude: "Non mi sembra ci siano analogie tra il no a Roma 2024 e la questione del nuovo stadio della Roma. Mi sembra che stavolta il Comune stia parlando e si stia confrontando, mentre noi non abbiamo avuto la fortuna di parlare della candidatura".