Calciomercato Serie B, da Bianchi a Galano: le trattative del 16 gennaio

16/01/2017 13:40

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. La Ternana si muove per arrivare a Rolando Bianchi del Perugia e potrebbe salutare Avenatti, mentre attende pure Monachello o, in alternativa, De Luca. De Luca che piace pure al Pisa, che lavora poi su Masucci e si avvicina a Manaj. Il Perugia invece, che ha trovato l'accordo con Vives, va su Rodriguez del Cesena che ha preso Cocco, il Bari cerca due attaccanti: con Raicevic spunta Nenè. Per la Pro Vercelli è in arrivo Aramu, l'Entella punta Zito e l'Avellino segue Mignanelli.

Il Trapani sta per abbracciare Bagadur e valuta anche Paponi e Marzeglia, il Carpi è ai dettagli per Luca Forte e sonda Galano del Vicenza.



L.P.