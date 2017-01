INSTAGRAM - Calciomercato Roma, Manolas si sfoga

16/01/2017 13:31

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / Due sfoghi in meno di una settimana testimoniano che Kostas Manolas non sta vivendo un periodo sereno. Ancora una volta il difensore centrale greco affida al suo account Instagram i suoi pensieri per cercare di spegnere i rumors di mercato che lo riguardano. "Invece di inventare le cose pensate a scrivere qualcosa di vero!!": questo il messaggio che l'ellenico ha accompagnata ad una sua foto insieme a Francesco Totti, che nei giorni scorsi aveva scherzato sulla sua permanenza nella Capitale. Come anticipato da Calciomercato.it, Manolas ha rifiutato la proposta di rinnovo della Roma: su di lui ci sono l'Inter e diversi top club inglesi tra cui Arsenal e Manchester United.

M.R.