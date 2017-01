Venezia, UFFICIALE: arriva Caccavallo dalla Salernitana

17/01/2017 03:33

VENEZIA CACCAVALLO UFFICIALE - La notizia era nell'aria, ma adesso è diventata ufficiale: Giuseppe Caccavallo è un nuovo calciatore del Venezia. Il 29enne estroso attaccante campano si trasferisce alla corte della squadra di Pippo Inzaghi, capolista del girone B della Lega Pro, dalla Salernitana con la formula del prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B dei lagunari. Oggi, come comunicato dall'ufficio stampa del club neroverde, il calciatore si metterà a disposizione del suo nuovo allenatore.

A.L