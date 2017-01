Fiorentina, Corvino: "Sanchez, che partita! Sul futuro di Kalinic..."

16/01/2017 13:15

FIORENTINA CORVINO / Altro che 'Blue Monday'. Quello che dovrebbe essere il giorno più triste dell'anno, in casa Fiorentina è una festa. Doppia per il ds Pantaleo Corvino, che festeggia le 500 partite da dirigente in Serie A con la vittoria sulla Juventus ed ai microfoni di 'Sky Sport 24' commenta: "Sono giorni che impegnano tutti. Mancano 15 giorni alla fine del mercato, quindi c'è sempre qualcosa da aggiustare. Con l'arrivo di Sportiello, Lezzerini andrà a misurarsi in qualche squadra e credo sia questo il percorso migliore per lui. Le 500 partite? Un traguardo prestigioso, che parte da lontano. Festeggiarlo con una vittoria straordinaria e importante per i nostri tifosi e la nostra classifica è stato veramente bello. Chi mi ha colpito di più? Di questa squadra non mi sorprende nessuno perché ha dimostrato valori assoluti in questi anni arrivando sempre in Europa. Mi ha sorpreso invece la funzionalità di diversi giocatori e soprattutto la polifunzionalità di Sanchez. In un ruolo che ha coperto solo qualche volta in nazionale, ieri ha fatto veramente una grande partita. Kalinic? Abbiamo già detto tutto (ride, ndr)".



