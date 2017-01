Juventus, Pjanic non è indispensabile: Allegri rinuncia a lui nei big match

Maurizio Russo

16/01/2017 12:55

JUVENTUS PJANIC ALLEGRI / La Juventus perde raramente. Ecco perché ogni volta che viene sconfitta fa rumore. In particolare, in merito al 2-1 rimediato ieri al 'Franchi' contro la Fiorentina, ha fatto discutere la scelta di lasciare in panchina per tutta la gara uno dei grandi colpi del calciomercato estivo. Interpellato sul mancato impiego di Pjanic, il tecnico Massimiliano Allegri ha dato una risposta che ha spiazzato un po'. "Miralem non ha giocato per l'intensità della partita e perché aveva accusato un piccolo risentimento". Dopo la partenza di Pogba il reparto mediano bianconero, anche a causa degli infortuni che hanno colpito alcuni dei protagonisti, sembra essere peggiorato dal punto di vista quantitativo. L'ex romanista certamente può garantire più qualità, ma non ha la stessa fisicità del francese. Ed il fatto che Allegri abbia cambiato spesso ruolo al bosniaco (trequartista, mezzala e in una occasione mediano davanti alla difesa, ndr) e variato il modulo della squadra suggerisce che il mancato arrivo di Matuidi ad agosto abbia complicato non poco i piani della Juventus.

Juventus, dalla Supercoppa alla Fiorentina: Pjanic non è fondamentale

Ad analizzare le news Juventus dall'inizio della stagione ad oggi emerge un dato importante per quanto riguarda l'impiego di Pjanic nei big match. Nelle prime partite Allegri non rinunciava mai al bosniaco, rimasto in campo per l'intera gara contro Inter, Lione e Milan. A partire dalla sfida scudetto con il Napoli del 29 ottobre, però, le cose sono cambiate. Sostituito contro i partenopei quando il risultato era ancora sulla parità, non ha concluso nemmeno il match di ritorno in Champions contro i francesi e poi è partito dalla panchina nel derby contro il Torino, scendendo in campo (e facendo gol) solo nei 9 minuti finali. Nella partita decisiva contro il Siviglia, sull'1-1 e con gli andalusi in inferiorità numerica, quando c'era da vincere Allegri tolse proprio Pjanic per inserire il giovanissimo Kean. Contro la 'sua' ex Roma, invece, il cambio fu dovuto anche ad un infortunio, mentre nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, con i supplementari all'orizzonte, uscì a metà della ripresa. Ecco la lista completa dell'impiego di Pjanic nelle sfide più importanti di questa stagione in ordine cronologico:

Inter-Juventus 2-1 (in campo 90 minuti)

Lione-Juventus 0-1 (in campo 90 minuti)

Milan-Juventus 1-0 (in campo 90 minuti)

Juventus-Napoli 2-1 (uscito al 67' sull'1-1, secondo cambio)

Juventus-Lione 1-1 (uscito al 68' sull'1-0, primo cambio)

Torino-Juventus 1-3 (entrato all'81' sull'1-2, ultimo cambio)

Siviglia-Juventus 1-3 (uscito all'84' sull'1-1, secondo cambio)

Juventus-Roma 1-0 (uscito al 51' sull'1-0, primo cambio)

Supercoppa, Juventus-Milan 4-5 (uscito al 67' sull'1-1, secondo cambio)

Fiorentina-Juventus 2-1 (in panchina 90 minuti)