Calciomercato Inter, Miangue vuole il Cagliari: le ULTIME di CM.IT

Andrea Della Sala (@dellas8427)

16/01/2017 13:00

CALCIOMERCATO INTER - Il lavoro del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, di comune accordo con la società e con il tecnico Stefano Pioli, si concentrerà ore sulle uscite. L’acquisto di Gagliardini dall'Atalanta ha aggiunto una pedina importante a centrocampo, reparto per cui chiedeva rinforzi il tecnico, e ora si pensa a sfoltire la rosa.

Il primo a poter salutare, temporaneamente, il club meneghino, potrebbe essere Senna Miangue. Il giovane esterno classe ’97 ha ricevuto parecchie proposte sia dall’estero che dall’Italia, ma avrebbe dato il suo gradimento al passaggio al Cagliari.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Senna avrebbe messo la destinazione sarda davanti a tutte le altre per il progetto e per la possibilità di poter giocare con maggiore continuità. Miangue ora attende che l’Inter e la società sarda trovino un accordo; i nerazzurri stanno valutando quale sia la migliore opzione proprio per garantire la crescita del giocatore, sul quale puntano con decisione in ottica futura. La formula giusta potrebbe essere quella di un prestito per sei mesi, ma anche una soluzione più lunga (18 mesi) proprio per garantire a Miangue di poter trovare continuità e dimostrare il suo valore prima di fare ritorno ad Appiano Gentile.