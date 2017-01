Olympique Marsiglia, i tifosi contro Drogba: "Tornatene in Cina"

16/01/2017 05:00

OLYMPIQUE MARSIGLIA TIFOSI CONTRO DROGBA - Didier Drogba è svincolato dopo la fine del suo contratto con il Montreal Impact. Ora per il 38enne attaccante ivoriano, si parla di un possibile trasferimento in Brasile, con il Corinthians molto interessato. Il giocatore però, con alcune dichiarazioni "d'amore", secondo qualcuno starebbe provando a riavvicinarsi all'Olympique Marsiglia, sua ex squadra. Durante l'ultimo match di campionato però, i tifosi della formazione transalpina hanno fatto chiaramente capire che un ritorno dell'ex Chelsea sarebbe tutt'altro che gradito: "Drogba smettila di dire che ami l'OM. Guadagni in un mese quello che non guadagneremo in una vita. Non piagnucolare e ritornatene in Cina", recitava uno striscione dei supporters de ' Les Phocéens'.

F.S.