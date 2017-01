Inter-Bologna, Donadoni: "Pioli ha grandi meriti. Ecco quando torna Verdi"

16/01/2017 12:00

INTER BOLOGNA DONADONI / Si torna subito in campo, c'è la Coppa Italia. Il Bologna prepara l'ottavo di finale che lo vedrà impegnato domani sera a 'San Siro' contro l'Inter ed alla vigilia del match, il tecnico Roberto Donadoni interviene nella consueta conferenza stampa: "L'Inter sta facendo bene e sta trovando una quadratura importante. Va riconosciuto tutto ciò che di buono Pioli sta facendo e si sta costruendo in carriera, e nessuno gli ha regalato niente".



L'analisi, poi, si sposta sul campionato dei rossoblu: "In campionato i giochi non sono ancora fatti per nessuno. Noi abbiamo bisogno di stimoli e dobbiamo essere costruttivi. Di qui alla fine cerchiamo di arrivare più in alto, proviamo a fare più punti rispetto a quelli conquistati finora. Domani qualcosa inevitabilmente cambierò. Voglio gente soprattutto fresca. Guardo a chi ci sta davanti, non mi piace guardare a chi abbiamo dietro. Ho appena parlato con Verdi, sta bene, le risposte fisiche sono ottime. In due settimane penso possa essere utilizzabile. Destro sabato ha avuto occasioni e ha messo palloni importanti per i compagni. Mi piace questo spirito".



L.P.