VIDEO - INCREDIBILE: crolla palazzetto dello sport appena inaugurato!

16/01/2017 11:50

VIDEO CROLLO NUOVO PALAZZETTO - Poteva essere una strage. Il tetto di un palazzetto dello sport della città di Ceska Trebova in Repubblica Ceca, inaugurato ufficialmente lo scorso 2 gennaio, è venuto giù per il depositarsi di uno strato di neve di appena 30 centimetri. Il 'fattaccio' è stato immortalato dalle telecamere della struttura che stavano riprendendo un match di floorball in corso in quel momento. Gli scricchiolii e la struttura che iniziava lentamente a collassarre su sé stessa, hanno permesso agli atleti di accorgersi per tempo di quello che stesse accadendo e di mettersi in salvo.

F.S.