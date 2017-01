I CRAQUE DEL MOMENTO - Volkan Babacan: il portiere... 'ottomani'

Maurizio Russo

VOLKAN BABACAN ISTANBUL BASAKSEHIR / L'Istanbul Basaksehir si è laureato a sorpresa campione d'inverno in Turchia. Alla fine del girone d'andata la squadra allenata da Abdullah Avci ha conquistato più punti di tutti (39, frutto di 11 vittorie e 6 pareggi, ndr) ed è l'unica ancora imbattuta del torneo. I tifosi adesso ci credono: conquistare il primo titolo nella storia sarebbe un'impresa paragonabile a quella messa a segno dal Leicester la passata stagione in Inghilterra, soprattutto se si tiene conto che la società arancioblu è nata nel 1990 e che sono appena otto le loro partecipazioni alla massima serie turca.

DIFESA BUNKER - Un primo posto assolutamente meritato quello dell'Istanbul Basaksehir se si considera che insieme al Fenerbahce può vantare il miglior attacco del campionato e soprattutto la miglior difesa. In questo secondo caso grandi meriti vanno al portiere Volkan Babacan, spesso protagonista di grandi parete, che è stato in grado di mantenere la porta inviolata praticamente in metà delle partite disputate (8 su 17, ndr) e che nelle ultime quattro giornate ha collezionato tre 'clean sheets' rispettivamente contro Genclerbirligi, Trabzonspor e nell'ultimo week end Kayserispor. Considerata la nazionalità, è quasi scontata la battuta sul portiere ottomani più che ottomano.

Calciomercato, Volkan Babacan tra rinnovo e sogni

A parte quello di entrare nella storia vincendo il campionato, Volkan Babacan ha due sogni da realizzare. Il primo riguarda il calciomercato: l'Istanbul Basaksehir vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2018, ma l'estremo difensore nativo di Antalya sa che a 28 anni la prossima estate potrebbe essere l'ultima occasione affinché gli arrivi la chiamata da parte di un club di uno dei più importanti campionati europei e fare un'avventura all'estero lo stuzzica non poco. Il secondo si riferisce alla Nazionale: dopo aver fatto discretamente bene ad Euro 2016, l'obiettivo è quello di poter difendere la porta della Turchia anche in un Mondiale.