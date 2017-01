Calciomercato Juventus, nuovo contatto per Kolasinac

16/01/2017 10:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / Archiviata la sconfitta contro la Fiorentina in campionato, la Juventus torna a pensare al calciomercato invernale. Come si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, nelle prossime prossime 24-48 ore è previsto un nuovo contatto con lo Schalke 04 per Sead Kolasinac, finalizzato a discutere l'offerta di 2 milioni più 2 di bonus per avere subito il laterale bosniaco in scadenza a giugno prossimo. Come rivelato in anteprima esclusiva da Calciomercato.it, lo Schalke 04 chiede 4 milioni per liberare subito Kolasinac. L'alternativa di calciomercato Juventus al colpo Kolasinac è rappresentata dal possibile rientro di Spinazzola, ora all'Atalanta.

S.D.