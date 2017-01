Calciomercato Juve, Marotta affina la strategia per De Sciglio

16/01/2017 10:15

DE SCIGLIO JUVE / Mattia De Sciglio non è stato convocato per la sfida contro il Torino di stasera. Un'assenza che in pochi minuti aveva subito allarmato i tifosi del Milan sul calciomercato, ma le info era chiare dal giorno prima: il terzino ha avuto un problema al tallone che non gli ha permesso di allenarsi con continuità. Tuttavia, l'esterno azzurro resta ancora nel mirino della Juve. E in tale ottica va letto l'incontro che c'è stato tra Marotta e il suo agente nei giorni scorsi in un albergo di Milano. Un meeting veloce, senza approfondire il futuro di De Sciglio, ma che ha permesso all'entourage del giocatore di incassare ancora una volta il gradimento da parte dei Campioni d'Italia. L'assalto sarà rimandato alla prossima estate, ma non sono esclusi eventuali tentativi anche in queste settimane.

Milan, rinnovo De Sciglio ancora bloccato

Intanto il rinnovo di De Sciglio resta in stand-by. Il contratto in scadenza 2018 fornisce un ulteriore assist ai bianconeri e al tecnico Allegri, storico corteggiatore del suo ex giocatore anche nelle precedenti sessioni di calciomercato. "Non ho mai parlato con la Juve per De Sciglio, ha un contratto di 18 mesi, abbiamo tutto il tempo - le parole di Galliani dei giorni scorsi - Rinnovo? Voi lo sapete benissimo, al Milan è un periodo... ".