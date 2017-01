Calciomercato Lazio, la verità su Kishna e Felipe Anderson - LE ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

16/01/2017 11:12

CALCIOMERCATO LAZIO ULTIME KISHNA ANDERSON - Il calciomercato Lazio, come sempre, sarà all'insegno dell'equilibrio. Nessuna spesa folle ma acquisti mirati e soltanto dopo aver ceduto qualcuno. Il concetto lo ha espresso chiaramente il responsabile della comunicazione biancoceleste, Arturo Diaconale ("Non c’è bisogno di acquisti. Lavoriamo per i rinnovi”, soprattutto su quello di Lucas Biglia...), cui poi ha fatto eco il direttore sportivo del club biancoceleste Igli Tare: "Se ci sarà un'uscita, ci sarà un'entrata". Chiaro, semplice, lineare. Ma proprio qui, arrivano i problemi sul calciomercato. Il club di Claudio Lotito, era convinto di avere meno difficoltà nel privarsi di Filip Djordjevic. Su di lui restano Crotone, Pescara, Marsiglia e soprattutto il Lione ma risultano essere trattative complicate, nei primi due casi per la poca convinzione del 29enne attaccante serbo ad accettare squadre tecnicamente inferiori alla Lazio, nell'ultimo per richieste dei biancocelesti (che vorrebbe cedere il giocatore con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto) considerate troppo alte dalla compagine francese.

Calciomercato Lazio, Kishna può realmente partire. Anderson, nessun riscontro sull'ipotesi cinese

A questo punto quindi, qualora l'ex punta del Nantes e della Stella Rossa non lasciasse Formello, il maggior indiziato alla partenza sarebbe un altro: Ricardo Kishna. La 22enne ala olandese, arrivata nalla Capitale dall'Ajax nel luglio del 2015, non sembra essersi mai veramente ambientata in Italia. L'ex 'Lanciere' infatti, è riuscito a collezionare appena 21 presenze finora con la maglia dei biancocelesti e avrebbe chiesto alla società di valutare per lui una possibile cessione per giocare con maggiore continuità.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, l'unica società ad aver mosso passi concreti per Kishna sarebbe il Galatasaray: i turchi avrebbero recapitato un'offerta che però Lotito avrebbe rispedito al mittente perché considerata troppo bassa. Il calciatore è valutato intorno ai 5-7 milioni di euro dal numero uno della Lazio e potrebbe essere ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Su Kishna restano tuttavia vigili anche il Montpellier ed un paio di club della Premier League. La situazione è in evoluzione e le quotazioni di una sua cessione prendono corpo.



Diverso invece il discorso riguardante Felipe Anderson. Per il 23enne attaccante brasiliano si parla di un interesse da parte dei cinesi del Guangzhou Evergrande (ex club di Marcello Lippi e Fabio Cannavaro). Cosa che non stupirebbe, dato che il tecnico della formazione è un certo Felipe Scolari che conosce e apprezza il giocatore. L'uso del condizionale, non è stato casuale. Al momento infatti, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non ci sarebbe stato alcun contatto ufficiale tra le due squadre e nemmeno un sondaggio.



MERCATO IN ENTRATA - La Lazio - come vi abbiamo riferito - segue sempre con interesse il 'volante' del Gremio Walace, specie dopo il passaggio di Cataldi al Genoa. Per l'attacco, piace ancora Paloschi, così come Cerci, tornato di moda visto il tramontare della pista El Ghazi.