Bologna, Helander e Sadiq possono condizionare il calciomercato

16/01/2017 09:58

CALCIOMERCATO BOLOGNA - Il Bologna di Roberto Donadoni è in attesa di capire se e come operare ancora sul calciomercato invernale dopo gli acquisti di Josuè Sa e Petkovic. Mentre il Torino continua ad insistere per Donsah, che difficilmente lascierà il Dall'Ara in questa finestra di gennaio, nelle prossime ore il club rossoblu dovrà verificare con attenzione le condizioni degli infortunati Helander e Sadiq: i tempi di recupero degli stessi, qualora fossero più lunghi dell'auspicabile, potrebbero chiaramente orientare le scelte del ds Riccardo Bigon. Ranocchia dell'Inter resta sempre nel mirino...

F.S.