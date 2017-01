Calciomercato Torino, Carlao non basta: la lista dei difensori nel mirino

16/01/2017 09:37

CALCIOMERCATO TORINO - Anche se la priorità del Torino in questo calciomercato è un centrocampista, non è da escludere che i granata decidano di prendere anche un altro difensore oltre a Carlao. L'edizione odierna di 'Tuttosport' rivela che il ds Petrachi avrebbe messo in lista diversi giocatori per il ruolo. Nello specifico, si tratterebbe di Jozo Simunovic, 22 croato del Celtic; Josip Elez, altro 22enne croato difensore del Rijeka, in prestito dalla Lazio; e infine il 23enne milanese del Palermo, Edoardo Goldaniga.

F.S.