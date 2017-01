Fiorentina-Juventus, Antognoni: "Capolavoro Paulo Sousa. Suo futuro bianconero? C'è un problema"

16/01/2017 09:08

FIORENTINA-JUVENTUS ANTOGNONI / Giancarlo Antognoni, neo dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Radio 1' all'indomani della vittoria della 'Viola' contro la Juventus. Calciomercato.it vi riporta le dichiarazioni di Antognoni sul calciomercato Fiorentina ("Con la vittoria, Paulo Sousa si è avvicinato alla Juve? I timori sugli allenatori bravi ci sono sempre. C'è questa problematica, ma ci auguriamo che ci sia la possibilità che rimanga. In questo momento è lui l'allenatore. Kalinic? I cinesi sono pericolosi") e non solo.

Calciomercato Fiorentina, Antognoni su futuro Paulo Sousa-Juventus e Kalinic-Cina

COREOGRAFIA E VITTORIA IN FIORENTINA-JUVENTUS - "Meglio la coreografia o la vittoria? Tutte e due. Devo ringraziare i tifosi viola per l'affetto e sottolineare la prestazione della squadra contro la Juve. A Firenze c'è un'antipatia nei confronti della Juventus, che nasce dai tempi miei. Migliore esordio non poteva esserci".

PAULO SOUSA - "A Paulo Sousa va dato un merito particolare, ieri ha fatto un po' un capolavoro spostando il centrocampista Sanchez nella fase difensiva. E' stata vinta lì la partita. Con la vittoria, si è avvicinato alla Juve? I timori sugli allenatori bravi ci sono sempre. C'è questa problematica, ma ci auguriamo che ci sia la possibilità che rimanga. In questo momento è lui l'allenatore".

LA FIORENTINA E L'EUROPA - "La Fiorentina ha già un po' di dimensione europea, ma non è facile superare il gap con club più forti economicamente. La proprietà vorrebbe qualcosa di più, ma con qualche piccolo accorgimento nel tempo si può arrivare a vincere una competizione".

RITORNO DA DIRIGENTE - "Sono sempre stato legato alla Fiorentina, anche non essendo dentro al club. Io lavoro a 360 gradi come sempre, anche nella parte amministrativa che per me è una cosa un po' inusuale".

BERNARDESCHI E CHIESA - "Tutti i club italiani devono investire nel settore giovanile. La Fiorentina ci sta provando e, oltre a loro due, ha anche Babacar cresciuto nelle giovanili viola. Il miglior giovane italiano? Credo che Berardi a livello di fantasia rimanga il più importante. Nel 2018, ai Mondiali in Russia, la Nazionale può arrivare con una squadra molto competitiva".

SCUDETTO - "La Fiorentina ha riaperto il campionato. La Juve rimane la favorita, ma Napoli e Roma si sono reinserite. Ieri, i tifosi partenopei e giallorossi tifavano per noi".

KALINIC - "Spero rimanga alla Fiorentina, ma i cinesi sono pericolosi (ride, n.d.r.). E' uno dei calciatori più importanti non solo per noi, ma anche a livello nazionale e internazionale".

