Paris Saint-Germain, Verratti e il rapporto con Ibrahimovic: "La sua partenza ci ha fatto diventare dei leaders"

16/01/2017 09:19

PARIS SAINT GERMAIN VERRATTI IBRAHIMOVIC - In un editoriale per 'Goal.com', il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e del ruolo avuto dall'attaccante svedese all'interno dello spogliatoio del club parigino.

"Per molto tempo e quando le cose non sono andate bene, ho sentito di problemi dentro lo spogliatoio, successivi alla partenza di Zlatan Ibrahimovic. Al contrario, ci ha fatto diventare dei leaders. E' un giocatore che migliora chiunque giochi con lui. Per me è stato impressionante vedere come al PSG si allenasse come un giovane 18enne. E' stato un esempio da seguire nello spogliatoio. Era un leader. A volte guardandolo allenarsi non vuoi essere da meno, per non apparire ridicolo. Ha portato una mentalità vincente a Parigi. Lontano dal campo, Zlatan mi ha dato una grande mano. Zlatan e io abbiamo caratteri molto diversi. Mi piace tantissimo, ma ci sono molti modi diversi di essere un leader. Quando qualcosa non andava, Zlatan lo diceva subito. Ci deve essere qualcuno come lui nello spogliatoio, ma non si possono avere 20 Ibrahimovic! C'è un nucleo forte in questa squadra. Thiago Silva e Thiago Motta sono i veri leader di questa squadra. Sono ancora un giocatore giovane e sto imparando da loro. Hanno più esperienza di me. Questo non mi impedisce di parlare nello spogliatoio quando qualcosa non va. Non c'è nessuna carenza di leader nello spogliatoio, ora che di Zlatan è andato via, sono solo diversi. Ci ha lasciato la sua mentalità. Ed è quello che stiamo cercando di trasmettere a coloro che non sono qui".

F.S.