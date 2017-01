Fiorentina-Juventus, Marchisio: "Brutta gara, poca voglia e determinazione. Tempo regalato"

16/01/2017 08:14

FIORENTINA JUVENTUS MARCHISIO - Per chi è abituato a vincere, non è facile digerire una sconfitta. Ma la consapevolezza della propria forza e la voglia di riscattarsi immediatamente, sono le armi da mettere in campo. Ne è cosciente Claudio Marchisio che è tornato a parlare della gara persa dalla sua Juventus sul campo della Fiorentina, attraverso il suo profilo ufficiale su 'Instagram': "Una brutta partita, gran parte del tempo regalato e senza la solita voglia e determinazione che noi mettiamo in campo! Una @acffiorentina che ha dato tutto, quello che è mancato a noi, quello che sempre dobbiamo dare, a partire da me! Forza ragazzi".

F.S.