Calciomercato Roma, stretta per l'attaccante. Spalletti vuole Feghouli: tutte le alternative

16/01/2017 07:57

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI - Continua la ricerca del calciomercato Roma di un attaccante esterno che possa completare la rosa giallorossa dopo la partenza di Juan Manuel Iturbe verso la Torino granata e - soprattutto - l'assenza di Mohamed Salah, attualmente impegnato con la nazionale egiziana nella Coppa d'Africa.

Anche ieri, nella mixed zone della 'Dacia Arena', dopo la vittoria di misura per 1-0 sull'Udinese, il tecnico dei giallorossi, Luciano Spalletti, è tornato chiaramente a chiedere rinforzi alla dirigenza del club di Trigoria: "Se vendessimo qualcuno senza poi reinvestite, soltanto facendo cassa, chiaro che direi qualcosa alla società - ha sottolineato il trainer di Certaldo - Nei prossimi 40 giorni giocheremo tantissime partire e ci vogliono calciatori. Credo sia giusto che la gente sappia le cose corrette". Un messaggio chiaro dunque diretto al presidente James Pallotta e al direttore sportivo Massara di agire prontamente sul calciomercato per completare un organico evidentemente troppo risicato rispetto agli impegni fissati sul calendario.

Calciomercato Roma, il sogno resta Feghouli pista complicata. Sempre nel mirino Jesé e Deulofeu

Il principale obiettivo dei capitolini resta sempre Sofiane Feghouli, 27enne attaccante francese naturalizzato algerino del West Ham. Nonostante la pista si sia chiaramente complicata, dopo che il giocatore è sceso in campo da titolare nel match contro il Crystal palace lo scorso 14 gennaio realizzando per giunta il gol dell'1-0, i giallorossi faranno un nuovo tentativo per lui col West Ham in questa settimana. Strada però in salita, se si considera anche che gli 'Hammers' si sono già privati in attacco di Simone Zaza (trasferitosi al Valencia) e sembrano prossimi a lasciar partire Dimitri Payet, col quale si è arrivati alla rottura.



Tra le alternative, sembra essere ormai tramontata quella che porta a Charly Musonda, 20enne attaccante belga in forza al Chelsea di Antonio Conte: su di lui, Spalletti è stato molto chiaro: "Musonda, è una situazione difficile. E' un giocatore che deve fare delle esperienze. Non credo che arrivi qui e ci faccia vincere le partite." Altrimenti detto: servono rinforzi già testati, calciatori pronti e non giovani promesse cui poter concedere del tempo. Altro nome che perde quotazioni ma continua ad essere monitorato, è quello di Georges-Kévin N'Koudou, 21enne francese in forza al Tottenham. Difficile anche il discorso relativo a Emanuele Giaccherini: il club di Trigoria - come Calciomercato.it vi ha riferito in esclusiva - ha effettuato un timido sondaggio per il calciatore, finora poco utilizzato nel Napoli di Sarri.



Valide alternative, almeno sulla carta, restano Jesé e Gerard Deulofeu: lo spagnolo del Paris Saint-Germain preferirebbe però un trasfererimento a Las Palmas; sul 22enne attaccante dell'Everton invece, c'è da battere la concorrenza del Milan, col quale il giocatore sembra già avere un'intesa. Forse, quindi, non è un caso che ieri Koeman (che l'ha definito incedibile...) l'abbia lasciato fuori nel match contro il Manchester City, decidendo di non portarlo nemmeno in panchina...