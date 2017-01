LA MOVIOLA DI CM.IT: Bernardeschi a gamba tesa sull’1-0 di Kalinic

Emiliano Forte

16/01/2017 07:40

MOVIOLA SERIE A / Tanto lavoro per i nostri arbitri in occasione della prima giornata del girone di ritorno segnata da episodi importanti e più o meno dubbi che meritano un approfondimento in sede di moviola. Bene Pairetto, che concede il rigore decisivo ad Immobile dopo il fallo commesso da Berisha anche se l’arbitro, figlio d’arte, non è stato sempre impeccabile nella gestione del match. Va meglio a Gavillucci che, impegnato al San Paolo per Napoli-Pescara, si fa trovare sempre pronto quando si tratta di prendere decisioni importanti. Positivi anche Giacomelli in Inter-Chievo e Damato in Udinese-Roma, qualche problema in più per Banti chiamato a dirigere il big match Fiorentina-Juventus. Al Franchi, tra gli altri episodi principali, merita un’analisi attenta il contatto Bernardeschi-Alex Sandro nell’azione che porta al vantaggio viola firmato Kalinic. Ecco la moviola di Calciomercato.it.

Serie A 20a giornata, la moviola di Calciomercato.it

CROTONE-BOLOGNA 0-1, arbitro Calvarese 6 – Alla mezz’ora viene giustamente annullata una rete a Trotta per la posizione irregolare dello stesso attaccante crotonese. Bene Calvarese anche quando i padroni di casa chiedono la massima punizione per un presunto mani di Maietta; le immagini al rallenty confermano che il fallo non c’era.

INTER-CHIEVO 3-1, arbitro Giacomelli 6 – Nei primi minuti di gara subito un contatto dubbio in area nerazzurra, con Castro che in anticipo sul pallone viene toccato da Kondogbia. Difficile valutare l’entità del contatto visto anche il modo in cui il centrocampista clivense accentua la caduta. Per Giacomelli non ci sono gli estremi per un calcio di rigore e lascia correre; decisione che ci può stare. E’ il minuto 22 quando i padroni di casa richiamano l’attenzione del direttore di gara per un mani di Dainelli che intercetta un cross di Icardi; Giacomelli giustamente non interviene visto il braccio attaccato al corpo del difensore di Maran.

CAGLIARI-GENOA 4-1, arbitro Fabbri 6 – E’ regolare il gol di Borriello che permette al Cagliari di pareggiare la rete iniziale di Simeone. L’attaccante del Cagliari è tenuto in gioco da Munoz prima del tap-in vincente. Da rivedere il penalty assegnato ai padroni di casa per l’intervento di Izzo prima e del portiere Lamanna poi su Murru lanciato a rete: rigore non solare ma scelta condivisibile da parte di Fabbri. Nel finale netto il secondo giallo mostrato a Capuano per il fallo commesso al limite dell’area su Pinilla.

SASSUOLO-PALERMO 4-1, arbitro Mazzoleni 6 – Regolare il momentaneo vantaggio rosanero con Nestorovski che scatta da posizione regolare prima di servire l’assist vincente a Quaison. Alla mezz’ora Jajalo viene graziato da Mazzoleni; ci stava il cartellino all’indirizzo del giocatore di Corini per il fallo a centrocampo su Ricci.

LAZIO-ATALANTA 2-1, arbitro Pairetto 5,5 – Proteste laziali sul gol di Petagna che ha sbloccato il risultato; secondo i padroni di casa l’azione nasce da un fallo di Freuler su Radu. L’intervento è al limite ma la decisione di Pairetto resta tutto sommato condivisibile. Lascia a desiderare invece la gestione complessiva del match da parte del fischietto piemontese che, in alcuni casi, decide di sorvolare sui contatti più duri per favorire il ritmo gara ed, in altri, si rivela intransigente e troppo duro nel riprendere i protagonisti in campo. Le espulsioni di Inzaghi e Gasperini sono la conseguenza di un clima tutt’altro che sereno in alcune fasi di gioco. Netto il fallo di Berisha su Immobile che Pairetto sanziona con il rigore che deciderà la sfida dell’Olimpico.

NAPOLI-PESCARA 3-1, arbitro Gavillucci 6,5 – Con il Napoli avanti di un gol il Pescara reclama per un presunto fallo in area di Tonelli ai danni di Gilardino. Le immagini danno ragione al direttore di gara visto che l’attaccante degli abruzzesi è il primo a commettere fallo per poi lasciarsi cadere senza troppi complimenti. Nel finale Gavillucci assegna la massima punizione al Pescara per il contatto Hysaj-Mitrita in area partenopea; azione non di facile lettura ma la valutazione dell’arbitro sembra corretta.

SAMPDORIA-EMPOLI 0-0, arbitro Celi 5,5 – Dopo 30 minuti gli ospiti falliscono una ghiotta occasione per sbloccare il risultato con il tiro dal dischetto concesso da Celi per il fallo di Palombo su Mchedlidze. Decisione corretta quella del fischietto di Bari anche se probabilmente grazia il centrocampista blucerchiato che nella circostanza viene solo ammonito.

UDINESE-ROMA 0-1, arbitro Damato 6 – Giusto assegnare il tiro dal dischetto, poi fallito da Dzeko, per il mani di Faraoni su cross di El Shaarawy. Sul finire della prima frazione è l’Udinese a chiedere la massima punizione per l’intervento di Fazio su Zapata in area giallorossa: nell’azione l’attaccante colombiano finisce a terra in ritardo quando ormai non poteva più raggiungere la palla, dunque Damato fa bene a lasciar correre.

FIORENTINA-JUVENTUS 2-1, arbitro Banti 5,5 – Match ruvido e ricco di falli sul quale Banti mantiene il controllo con qualche esitazione di troppo. Da rivedere l’azione che porta al vantaggio viola firmato da Kalinic con Bernardeschi che prima di servire l’assist al compagno interviene in maniera scomposta su Alex Sandro con la gamba alta. Le immagini confermano i dubbi e probabilmente il fallo poteva essere fischiato. Nel finale di primo tempo la Juventus chiede il penalty per un presunto mani di Maxi Olivera su un tiro Higuain ma il fermo immagine da ragione a Banti; il giocatore viola non commette alcuna irregolarità. Altre proteste nella ripresa nel corso del minuto 79 quando Pjaca al termine di un’azione personale entra in area e calcia verso il centro con Gonzalo Rodriguez che intercetta con un braccio. L’episodio è molto dubbio ed il movimento del difensore della Fiorentina è al limite visto che proprio il braccio intercetta il cross dello juventino; valutazione non semplice per Banti anche se il rigore poteva starci.