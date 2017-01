IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Kalinic devastante, Dzeko imbarazzante

Emiliano Forte

16/01/2017 07:32

VOTI SERIE A / Per ragioni opposte, la ventesima di Serie A è stata la giornata di due grandi numeri 9 del nostro campionato: Nikola Kalinic ed Edin Dzeko. Mentre il primo ha spazzato via (almeno per una notte) le voci di mercato trascinando la Fiorentina al successo contro i ‘nemici’ storici della Juventus, il secondo ha dovuto fare i conti con i clamorosi errori sotto porta in Udinese-Roma. Nella notte da incorniciare per i colori viola è esploso anche il talento del 19enne Federico Chiesa, figlio di Enrico e incredibilmente disinvolto nel duellare con i campioni in maglia bianconera. Tante le insufficienze in casa Juve, soprattutto in mediana, con un Marchisio nettamente al di sotto dei suoi standard e più volte messo all’angolo dal pressing avversario. Nonostante Dzeko, la Roma vince ancora e vede il primo posto grazie ad una prodezza di Nainggolan sempre più uomo squadra nell’11 di Spalletti. Ecco i top e flop della 20a giornata secondo i voti degli inviati di Calciomercato.it.

Serie A 20a giornata, i voti di Calciomercato.it

TOP

5.Borriello (Cagliari) – Due gol da uomo d’area ed il suo zampino in quello messo a segno da Joa Pedro che è valso il sorpasso sul Genoa. Leader e trascinatore di un Cagliari deciso a fare punti senza rinunciare allo spettacolo. Cecchino. VOTO 7,5

4.Chiesa (Fiorentina) – Quanta personalità per questo figlio d’arte che, a soli 19 anni, si toglie la soddisfazione di tenere sotto scacco la difesa dei campioni d’Italia e di firmare con un guizzo il gol che vale la vittoria più attesa dai tifosi viola. Il suo entusiasmo ed il talento innato hanno riacceso la passione al Franchi che vuole tornare a sognare grandi traguardi. Predestinato. VOTO 7,5

3.Perisic (Inter) – Il croato gioca un'altra gara di livello assoluto confermandosi micidiale nei minuti finali. Come la settimana scorsa, dopo aver travolto gli avversari per intensità e qualità a pochi minuti dal 90esimo trova la giocata da tre punti e l’Inter che ora ‘vede’ l’Europa sogna la scalata. Indomabile. VOTO 7,5

2.Nainggolan (Roma) – Uomo ovunque il ‘Ninja’, che ad Udine si presenta con la fascia da capitano e da vero leader trascina l’11 di Spalletti ad una vittoria che si rivela preziosissima in chiave scudetto. Tanta personalità e qualità per il belga, che quando trova il varco giusto rischia sempre di far male alla retroguardia friulana. Da applausi la combinazione con Strootman con la quale decide la sfida. Guerriero. VOTO 8

1.Kalinic (Fiorentina) – Dato per partente già a gennaio verso il ricchissimo campionato cinese, il numero 9 viola regala ai suoi tifosi una prestazione da favola proprio contro la rivale di sempre; la Juventus. Un gigante capace di tenere testa alla blasonata BBC bianconera che di colpo è apparsa impotente al cospetto di tanto furore agonistico e di un’assoluta perfezione nei movimenti con e senza palla. Il gol dell’1-0, di pregevole fattura, mette le cose in chiaro già nel primo tempo: al Franchi l’eroe è lui. Leggendario. VOTO 8

FLOP

5.Ocampos (Genoa) – Gioca a fari spenti e non dà mai la sensazione di poter lasciare il segno o almeno di poter dare una svolta alla sua gara. Juric le prova tutte per rianimarlo ma alla fine si arrende e lo richiama in panchina per far posto a Pinilla. Assente. VOTO 5

4.Marchisio (Juventus) – La formazione bianconera ha sofferto soprattutto in mediana il pressing e il palleggio della Fiorentina ed il ‘Principino’ è sembrato stranamente spaesato e privo della lucidità necessaria per venire a capo di una gara complicata. Non a caso Allegri, nel pianificare l’assalto finale alla porta di Tatarusanu, ha deciso di fare a meno di lui buttando nella mischia Rincon. Annebbiato. VOTO 5

3.Kurtic (Atalanta) – Stecca in fase di costruzione quando vengono meno idee e tempi giusti per favorire il gioco dei compagni. Potrebbe rendersi utile in veste di filtro a protezione dei difensori ma è un pomeriggio avaro di soddisfazioni e da archiviare al più presto. Inconsistente. VOTO 4,5

2.Vitiello (Palermo) – Troppe incertezze che culminano nel pasticcio difensivo che agevola il sorpasso neroverde firmato Ragusa. Corini prova ad evitare il tracollo lasciandolo negli spogliatoi nell’intervallo ma la mossa non avrà gli effetti sperati. Asfaltato. VOTO 4,5

1.Dzeko (Roma) – Al Friuli si è rivisto l’attaccante ‘molle’ (citando il suo mister) che in più di un occasione nel corso della scorsa stagione ha messo in dubbio la scelta della società di costruire intorno a lui una Roma vincente. Il bosniaco è apparso impacciato e maldestro a tal punto da divorarsi occasioni da gol in serie, come il rigore calciato alle stelle che poteva semplificare e non poco la gara dei giallorossi. Più che un errore, un orrore che il popolo giallorosso spera non resusciti i fantasmi del recente passato. Lunatico. VOTO 4,5