16/01/2017 00:46

FIORENTINA JUVENTUS/ Leonardo Bonucci ha spiegato da vero leader, attraverso il suo profilo di 'Instagram', la brutta sconfitta rimediata dalla Juventus in casa della Fiorentina: "Fame, palle, intensità. Loro sì e noi no - ha scritto Bonucci - zero alibi, poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi".

S.F.