Manchester United-Liverpool, Klopp e Mourinho sfiorano la lite!

16/01/2017 00:37

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL/ Scintille tra Mourinho e Klopp nei minuti finali di Manchester United-Liverpool, big-match di Premier League che ha visto i padroni di casa pareggiare grazie ad una prodezza di Ibrahimovic il rigore trasformato da Milner nel primo tempo. Quando Mourinho chiede a gran voce l'espulsione per un contatto tra Firmino ed Herrera, protestando nei confronti dell'arbitro che opta per un doppio giallo ai due calciatori, lo stesso 'Special One' inizia a protestare platealmente, provocando la reazione di Klopp. Il tedesco, infastidito dall'atteggiamento del collega, si è lanciato contro Mourinho dando vita ad un rovente faccia a faccia terminato solo grazie all'intervento del quarto uomo che ha separato i due.

S.F.