Fiorentina-Juventus, Chiellini: "Pogba era il nostro LeBron. Perdere in trasferta..."

16/01/2017 00:17

FIORENTINA JUVENTUS/ Giorgio Chiellini ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il ko rimediato dalla Juventus in casa della Fiorentina: "Quarta sconfitta in trasferta in questo campionato? Non abbiamo trovato un equilibrio che ci permetta di essere solidi. Abbiamo cambiato dei giocatori, siamo una squadra diversa e bisogna lavorare per trovare questo equilibrio entro marzo. Ora siamo una squadra come le altre, che vince e perde. Noi non siamo abituati a perdere quattro trasferta perchè noi siamo la Juventus. Senza Pogba viene chiesto a noi difensori di impostare?Le interpretazioni sono tante, è chiaro che con Pogba avevamo una sorta di Lebron James del calcio. Ora siamo troppo macchinosi quando abbiamo la palla e in un ambiente un po' diverso dallo 'Stadium' facciamo fatica".

S.F.