16/01/2017 04:31

JUVE STABIA SANTACROCE / Fabiano Santacroce pronto a ripartire dalla Lega Pro. L'ex Napoli, come riporta 'Gazzamercato', sarebbe vicino alla firma con la Juve Stabia: il calciatore è svincolato e arriverebbe in Campania a costo zero. Domani potrebbe già esserci l'annuncio dell'accordo. Classe '86, Santacroce vanta un lungo passato tra Serie A e campionato cadetto. La sua ultima esperienza è stata con la maglia della Ternana.

M.D.A.