Fiorentina-Juventus, Sconcerti avverte i bianconeri: "Troppe sconfitte, le critiche..."

15/01/2017 23:55

FIORENTINA JUVENTUS/ E' duro Mario Sconcerti nell'analizzare la sconfitta della Juventus in casa della Fiorentina: il giornalista, alla 'Domenica Sportiva', ha avvisato i bianconeri al quarto ko in campionato. "Capisco sia difficile scendere dal trono della juventinità, ma perdere una partita ogni cinque è tanto. Sta perdendo troppo, ma continuiamo a considerarla la migliore. Facciamo male alla Juve in questo modo - ha dichiarato Sconcerti - È giusto criticare Juve per primo tempo, ma non dimentichiamo quanto fatto fino ad ora. Dobbiamo migliorare rispetto a quanto fatto primo tempo. Questo risultato non deve pregiudicare il cammino della Juve".

S.F.