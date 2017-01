Calciomercato Juventus, Allegri 'boccia' Pjanic e assicura: "Non ho la testa a Londra"

15/01/2017 23:36

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Al centro di indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione con destinazione, Massimiliano Allegri ha risposto con chiarezza sul suo futuro. Il tecnico ha parlato al termine della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina: "Non ho assolutamente la testa a Londra - ha spiegato ai microfoni della 'Rai' - Ho un contratto di un anno e mezzo e sto molto bene qui". In seguito, il tecnico bianconero ha usato parole dure nei confronti di Pjanic per spiegare la sua assenza nel match di stasera: "L'assenza di Pjanic? Non ha giocato per l'intensità della partita e perché aveva accusato un piccolo risentimento". Problemi fisici a parte, Allegri denuncia una certa inadeguatezza di Pjanic nelle partite che richiedono maggiore intensità: se non è una bocciatura le somiglia molto per un calciatore pagato in estate oltre 30 milioni di euro...

M.D.A.