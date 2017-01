Fiorentina-Juventus, Sousa: "Chiesa trascinatore. Futuro alla Juve? Penso che..."

15/01/2017 23:26

FIORENTINA JUVENTUS SOUSA / Paulo Sousa soddisfatto per la vittoria della sua Fiorentina contro la Juventus. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Tutte le partite devono essere così, perché se giochiamo in questo modo non siamo imbattibili ma tutte le squadre faranno fatica a vincere - le sue parole a 'Premium Sport' - La mia squadra non gioca a specchio ma cerca di giocare a calcio con una struttura chiara. Abbiamo cercato certe dinamiche in costruzione e ci siamo riusciti, dopodiché abbiamo perso il controllo di palla ma abbiamo avuto comunque occasioni. La squadra ha interpretato bene la gara sia in fase offensiva che difensiva".

IL MOMENTO - "Dall'inizio cerco di impostare la squadra con determinazione e convinzione. Questo ci aiuta a vincere. A noi piace sempre giocare, ci sono dei punti di riferimenti nella squadra che quando stanno bene aumenta anche la nostra qualità. E' stato meraviglioso vincere contro una squadra che ha qualità e ha mostrato superiorità su tutti gli avversari. Questo deve spingerci a fare meglio in futuro".

JUVENTUS - "Futuro in bianconero? Penso quello che ho pensato da quando ho iniziato ad allenare: cerco di migliorarmi tutti i giorni aspettando che Dio mi dia la possibilità di fare quello che amo di più. Ho iniziato nel settore giovanile, ho girato alcuni paesi e questo mi ha permesso di crescere".

CHIESA - "L'ho detto sempre: lui rispecchia quello che è la bandiera della Fiorentina. Sicuramente sta continuando a crescere e capire le nostre dinamiche. E' un trascinatore per tutto quello che fa. E' importante avere questo giocatore in campo, in allenamento, nel presente e nel futuro della Fiorentina".

KALINIC - Ai microfoni della 'Rai', Sousa ha chiarito anche la situazione di Kalinic: "Lo vogliono in Cina? E' qui con noi, siamo concentrati sul nostro lavoro. Fino a quando è qui, lavoreremo per i nostri obiettivi".

M.D.A.