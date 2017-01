Fiorentina-Juventus, siparietto Della Valle a 'Sky': "Kalinic per 40 milioni..."

15/01/2017 23:27

FIORENTINA JUVENTUS/ Il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, dopo la splendida vittoria ottenuta dai viola sulla Juventus, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con gli studi di 'Sky Sport' intervenendo in diretta da 'FaceTime'. Fabio Caressa, in studio, gli chiede della possibilità che Kalinic venga ceduto in Cina: Della Valle risponde dicendo che il "Discorso è delicato, sento delle cifre che non mi risultano. Il problema è capire il ragazzo". Poi, quando il giornalista lo provoca dicendo "Con 40 milioni glielo porterei in braccio" Della Valle scoppia a ridere e replica "Caressa, lei è un fenomeno".

S.F.