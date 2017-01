Fiorentina-Juventus, Allegri mastica amaro: "Con noi fanno tutti la partita della vita"

Mario D'Amiano (@mariodamiano93)

FIORENTINA JUVENTUS/ Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha commentato così la sconfitta rimediata dai bianconeri in casa della Fiorentina: "Quando si perde non fa mai bene, Nel primo tempo loro sono stati molto aggressivi, nel secondo abbiamo giocato bene e abbiamo avuto occasioni per pareggiare - ha spiegato Allegri a 'Premium Sport' - L'arrabbiatura nel finale? C'era un po' di arrabbiatura ma non parlo delle decisioni arbitrali. Dovete decidere voi vedendo i filmati. Nel primo tempo ci sono stati 21 minuti di gioco effettivi, nel secoondo 24: sono pochi. Per noi è stato un brutto stop ma abbiamo la possibilità di recuperare. Nessuno pensava che potessimo vincere lo scudetto al 15 gennaio. Le squadre contro di noi giocano le artite della vita. Bisogna essere pronti sempre a battagliare con energia per battere queste squadre. Il calendario ha imposto questo, noi dobbiamo restare sereni e capire che da qui al 28 maggio saranno tutte battaglie. Troveremo squadre che vorranno fare la partita dell'anno contro di noi".

Fiorentina-Juventus, Allegri: "Il campionato non è mai stato chiuso"

"Avevamo preparato la partita in altro modo, volevamo l'uno contro uno ma non ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti palloni in uscita. In alcuni frangenti bastava che Alex Sandro si abbassasse per dare una mano. Loro avevano grande aggressività e noi l'abbiamo esaltata con i nostri errori tecnici. Nel secondo tempo è andata molto meglio. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare ma così non è stato".

"E' impossibile nel calcio fare lo stesso gioco per due tempi. La Fiorentina stasera ha giocato la partita della vita, complimenti per quello che hanno fatto ma noi ci siamo fatti trovare impreparati. Nel primo ha gestito di più la Fiorentina, nel secondo noi".

"Pjanic? Ieri durante l'allenamento ha avuto un problemino in partitella e ho preferito non rischiarlo. Abbiamo tante competizioni e non valeva la pena di rischiarlo".

"Il campionato non è chiuso e non è mai stato chiuso. Non ci possono essere 40 minuti effettivi di gioco, meglio tacere - ha poi spiegato Allegri a 'Sky Sport' - se me la sono presa nel finale per le perdite di tempo? Mi vengono a rompere le scatole a me perché ero fuori dall'area, e a Sousa niente, allora ho detto al quarto uomo che siamo tutti uguali. Stavo scherzando naturalmente. Se mi è piaciuto l'arbitraggio? Accettimo quello che ha visto perché non possiamo fare altro".