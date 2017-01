Calciomercato Juve, Evra decide il futuro: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) - Alessio Lento (@lentuzzo)

15/01/2017 22:14

EVRA FUTURO / Non solo Crystal Palace e Valencia, sulle tracce di Evra c'è almeno un altro club. Secondo le ultime indiscrezioni di Calcomercato.it, gli agenti del terzino francese stanno approfondendo, infatti, le diverse opzioni, senza escludere alcuna possibilità. Da non sottovalutare anche un ritorno di fiamma del Monaco: i suoi agenti vantano dei buoni rapporti con il club monegasco, sebbene la stessa formazione sia coperta in quel ruolo con Mendy e Sidibe. L'ex United punta ad un contratto di 18 mesi o di 6 più l'opzione per un altro anno. Il suo ingaggio alla Juventus è di circa 2,5 milioni a stagione.