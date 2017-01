VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT: telegiornale del 15 gennaio

15/01/2017 22:00

CALCIOMERCATO SERIE A / Torna il consueto appuntamento con le news di Calciomercato.it. Come ogni giorno, la nostra redazione vi offre le ultime notizie sul calciomercato. La sconfitta contro il Sassuolo potrebbe chiudere l'esperienza di Corini al Palermo: previsto un incontro con Zamparini. Roma-Feghouli, la pista complicata e Spalletti conferma: "Difficile, la società sta lavorando". Acque agitate in casa Genoa: il ko cdi Cagliari non è andto giù ai tifosi che hanno contestato società e squadra. Il tecnico Juric è sotto osservazione. Milan-Deulofeu, i rossoneri sperano di chiudere: oggi l'esterno spagnolo non è andato neanche in panchina nel match vinto dall'Everton contro il Manchester City.

S.F.