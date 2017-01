Sampdoria, la gioia di Puggioni: "Rigore parato un'emozione indescrivibile"

15/01/2017 21:53

SAMPDORIA EMPOLI PUGGIONI / Puggioni decisivo nel pareggio a reti inviolate tra Sampdoria ed Empoli. Il portiere blucerchiato, alla mezz'ora del primo tempo, ha infatti parato il tiro dal dischetto di Mchedlidze mantenendo imbattuta la sua porta. Si tratta del quinto penalty neutralizzato sugli ultimi sette: "Ho provato un’emozione che è difficilissima da descrivere - le sue parole riportate dal club - Questa è una parata che voglio dedicare ai miei figli. Se ho studiato il tiratore? Mchedliedze non ha giocato moltissimo, quindi non avevo elementi per studiarlo. L’esperienza e la sua postura mi hanno però aiutato a capire dove mirava".

M.D.A.