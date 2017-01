Napoli, Tonelli 'spaventa' la compagna: "Mi farai partorire allo stadio"

15/01/2017 21:29

NAPOLI TONELLI / Due gol in due partite e prestazioni di buon livello. Lorenzo Tonelli si gode il grande momento di forma dopo tanto tempo lontano dal campo. Anche nella vittoria odierna del Napoli contro il Pescara, infatti, il difensore si è rivelato decisivo segnando il primo gol dei partenopei. Un gol che ha scatenato subito la reazione della compagna, in dolce attesa, che sui social ha commentato in maniera ironica: "Ma che hai?! Mi farai partorire allo stadio prima o poi". Poche ore dopo, sempre tramite Instagram, Tonelli ha risposto: "Mi porti fortuna".

M.D.A.