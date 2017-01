15/01/2017 21:08

MANCHESTER CITY TOTTENHAM DAVIES / Manchester City alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Come riporta 'The Sun', nel mirino di Guardiola ci sarebbe Ben Davies del Tottenham, per il quale potrebbe essere presentata un'offerta di circa 23 milioni di euro. Classe '93, il calciatore non è titolare fisso negli 'Spurs', cosa che potrebbe convincerlo ad abbandonare il club di fronte a un'offerta adeguata.

M.D.A.