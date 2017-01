Calciomercato Fiorentina, nuova pretendente per Zarate

15/01/2017 21:03

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Spunta una nuova pretendente per Mauro Zarate, attaccante argentino ex Lazio che sembra essersi rivitalizzato grazie al suo approdo alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', il nome di 'Maurito' è finito sulla lista della spesa del Wolfsburg. La società tedesca dovrà vincere la concorrenza del Boca Juniors e di diversi club cinesi che hanno messo Zarate nel mirino, senza contare il fatto che al momento attuale delle cose, la Fiorentina non è intenzionata a cedere il giocatore nel mercato di gennaio.

S.F.