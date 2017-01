Calciomercato Fiorentina, Corvino: "Nessuna offerta per Kalinic, ma la clausola..."

15/01/2017 20:34

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima di Fiorentina-Juventus, il Ds viola Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione sulle voci legate al possibile approdo di Kalinic in Cina durante questa sessione di mercao: "Ultima partita di Kalinic con la maglia della Fiorentina? Sapete che c’è questa ondata cinese, che soprattutto in Italia imperversa e della quale siamo un po’ succubi. Su Kalinic posso solo dire che non abbiamo ricevuto alcuna proposta, ma preventivamente abbiamo messo una clausola sulla sua cessione. Altro non sappiamo".

S.F.