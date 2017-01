Calciomercato Palermo, ore contate per Corini: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

15/01/2017 20:24

CALCIOMERCATO PALERMO/ Ore contate per Eugenio Corini sulla panchina del Palermo: dopo il ko rimediato contro il Sassuolo, è sempre più in crisi la posizione del tecnico rosanero. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, domani mattina è previsto un incontro tra Corini e Zamparini nel quale il presidente dei siciliani dovrebbe dare il benservito all'allenatore. In seguito, Zamparini proverà ad offrire la guida tecnica del Palermo ancora a De Zerbi, promettendogli le stesse condizioni del contratto precedente e bloccando un paio di cessioni, tra le quali quella di Hiljemark. Nel caso in cui De Zerbi non dovesse accettare, il patron rosanero ci proverà con Davide Ballardini. Possibile novità anche sul piano dirigenziale, con il nome di Nicola Salerno che si fa sempre più caldo come nuovo possibile direttore sportivo.