16/01/2017 02:41

LIVERPOOL FONTE - Il Liverpool non sarebbe sulle tracce di José Fonte. Stando a 'Sky Sports', la formazione allenata da Klopp non avrebbe messo nel mirino l'esperto difensore portoghese per la sessione invernale del calciomercato. Fonte è sotto contratto fino al 2018 con il Southampton.



G.M.