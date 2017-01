Calciomercato West Ham, tifosi calpestano la maglia di Payet. E c'è il sostituto

15/01/2017 20:05

CALCIOMERCATO WEST HAM/ Continua a tenere banco la grana Dimitri Payet in casa West Ham: il talento francese ha manifestato la volontà di non giocare più per gli 'Hammers' che ieri hanno dovuto fare a meno di lui nel match di Premier League vinto 3-0 contro il Crystal Palace. Nonostante la presa di posizione da parte del giocatore, il club, attraverso le parole del co-presidente David Sallivan, ha spiegato che non intendere cedere Payet a gennaio, chiedendogli di onorare al meglio il contratto che lo lega al sodalizio londinese. Parole di circostanza stando a quanto riferito dal 'Sunday Express' che punta tutto sulla cessione del giocatore, per il quale si sono già mosse Chelsea, Marsiglia (sarebbe la destinazione a lui più gradita) e Hebei Fortune. Il tabloid britannico, inoltre, rivela che il West Ham ha già individuato il suo sostituto: si tratta di Gylfi Sigurdsson, centrocampista islandese con spiccate doti offensive di proprietà dello Swansea e seguito in tempi non sospetti anche dalla Roma. I tifosi, intanto, hanno già chiuso la propria storia d'amore con Payet: durante il match di ieri, allo stadio molti sostenitori degli 'Hammers' hanno calpestato una maglia del francese lasciata per terra a mo' di zerbino. Una spaccatura incolmabile tra il calciatore e la tifoseria.

S.F.