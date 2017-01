PAGELLE E TABELLINO DI SIVIGLIA-REAL MADRID: Jovetic mette ko CR7

Marco Di Nardo

15/01/2017 23:02

PAGELLE TABELLINO SIVIGLIA-REAL MADRID PROMOSSI BOCCIATI – Dopo il gol in Copa del Rey, l’ex Inter si conferma nuovamente attaccante cinico, segnando al secondo minuto di recupero il gol vittoria per la squadra di Sampoli. A nulla sono serviti il dinamismo di Modric ed il gol di Cristiano Ronaldo. Male Iborra e Navas.

SIVIGLIA

Sergio Rico 6 – Incolpevole sul gol di Cristiano Ronaldo. Bene nelle uscite basse.

Mariano 7 – Velocità, rapidità, visione di gioco e determinazione: con queste qualità, riesce a fermare Cristiano Ronaldo e a limitare Marcelo.

Pareja 5,5 – Soffre un po’ la velocità di Cristiano Ronaldo e gli inserimenti di Kroos.

Rami 6 – Rispetto al compagno di squadra, riesce a gestire senza grossi problemi Benzema. In leggere sofferenza, quando è Modric ad attaccare la profondità.

Escudero 6 – Così come Mariano, anche il terzino spagnolo fa bene entrambe le fasi di gioco.

N'Zonzi 7 – Ci mette tanta grinta nei contrasti e velocità nell’attaccare la profondità, mettendo in difficoltà la difesa del Real Madrid. Sempre presente davanti la difesa, quando il Real Madrid prova ad attaccare centralmente.

Iborra 5,5 – A dispetto del compagno di reparto, commette qualche errore di troppo, sia in fase di costruzione che di interdizione. Dal 77’ Sarabia – s.v.

Vázquez – Fa tanto movimento senza palla ma è leggermente lento nell’ultimo passaggio. Da un suo errore, nasce l’azione che porta al rigore per il Real Madrid. Dal 68’ Jovetic 7 – Alla sua prima con la maglia del Siviglia in Liga, segna un gol di interno destro, consentendo al Siviglia di aggiudicarsi il match. Bravo nell’allargarsi sulla sinistra per poi accentrarsi ed andare al tiro.

Nasri 5,5 – Eccetto qualche tiro in porta e qualche scambio veloce, fa ben poco per rendersi pericoloso sotto porta.

Vitolo 5,5 – Tanta corsa ed impegno ma sempre troppo lento nell’andare al tiro, perdendo spesso l’occasione di segnare.

Ben Yedder 6 – Si muove su tutto il fronte d’attacco, per dare la possibilità ai trequartisti di attaccare la zona centrale o per andare lui stesso al tiro.

All. Sampaoli 7 – Bravo nel saper cambiare il suo scacchiere tattico nel secondo tempo, conquistando un’importante vittoria contro il Real Madrid.

REAL MADRID

Navas 5 – Poco sicuro sia tra i pali che nelle uscite, sbaglia anche qualche disimpegno con i piedi. A causa di un suo errore di posizione tra i pali, il Siviglia riesce a conquistare la vittoria con un gol di Jovetic.

Varane 6 – Arrestare la corsa di N'Zonzi, non è semplice, eppure il difensore francese riesce spesso ad anticiparlo o a contrastarlo.

Ramos 5 – Bravo nelle chiusure e nell’impostare, dimostrando di esser un leader per la difesa. Erroneamente, sugli sviluppi di un calcio di punizione del Siviglia, fa un autogol che consente alla squadra di Sampaoli di pareggiare.

Nacho 6 – Bene nel gioco aereo, riesce spesso a giocare d’anticipo sull’avversario.

Carvajal 5 – Dimostra di avere grossi problemi nel 3-5-2, soprattutto quando deve scalare in difesa e affrontare N'Zonzi ed Escudero.

Modric 6,5 - Si alterna con Kroos nel portar palla per verticalizzare subito per le due punte o per allargare il gioco sulle fasce.

Casemiro 6,5 – Funge da schermo davanti la difesa, dettando i tempi di gioco quando il Siviglia pressa alto.

Kroos 6,5 – Insieme a Modric, dà maggiore velocità ed imprevedibilità alla manovra del Real Madrid. Dal 75’ Kovacic – s.v.

Marcelo 6 – Rispetto a Carvajal, ha meno problemi a fare entrambe le fasi di gioco. Bravo, con i suoi lanci, a cercare spesso Cristiano Ronaldo.

Benzema 5 – Fa poco movimento senza palla, sbaglia l’impossibile sotto porta e da un suo contrasto perso, arriva il secondo gol del Siviglia.

Cristiano Ronaldo 6,5 – Spiazza Sergio Rico, al 67’ su calcio di rigore, segnando il suo 23esimo gol al Siviglia con la maglia del Real Madrid. Molto, forse fin troppo, altruista in alcune circostanze sotto porta.

All. Zidane 5 – Nonostante il vantaggio, non cambia niente tatticamente, accettando passivamente gli attacchi del Siviglia. Tale scelta, gli costa cara perché perde una partita importante per il campionato.

Arbitro: Hernández 5 – Direzione di gara pessima dell’arbitro spagnolo che sanziona falli inesistenti. Commette un grosso errore, concedendo un calcio di rigore inesistente per presunto fallo di Sergio Rico su Carvajal. Dubbia posizione di fuorigioco di Ben Yedder, in occasione del pareggio del Siviglia.

TABELLINO

SIVIGLIA-REAL MADRID 2-1

Siviglia (4-2-3-1): Sergio Rico, Mariano, Pareja, Rami, Escudero, N'Zonzi, Iborra (77’ Sarabia), Vázquez (68’ Jovetic), Nasri, Vitolo, Ben Yedder. A disposizione: David Soria, Mercado, Lenglet, Kranevitter, Vietto. All. Sampaoli

REAL MADRID(3-5-2): Navas, Varane, Ramos, Nacho, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos (75’ Kovacic), Marcelo, Benzema, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Casilla, Danilo, Lucas Vázquez, Asensio, Mariano, Morata. All. Zidane

MARCATORI: 67’ Cristiano Ronaldo (R), 85’ Ramos (aut.) (R), 92’ Jovetic (S)

ARBITRO: Hernández José

AMMONITI: 31’ Iborra (S), 81’ Nasri (S), 84’ Marcelo (R)

ESPULSI: -