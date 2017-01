16/01/2017 03:05

WATFORD ASTON VILLA GUEDIOURA / Stando a quanto riporta il 'The Sun', Adlene Guedioura potrebbe approdare all'Aston Villa dopo la fine della Coppa d'Africa nella quale è impegnato con l'Algeria. Il centrocampista del Watford infatti potrebbe trasferirsi tra le fila dei 'Villans' per circa 3 milioni di euro.

