Juventus-Fiorentina, Bonucci: "Per noi una partita come le altre"

15/01/2017 19:23

FIORENTINA JUVENTUS BONUCCI - Rientro dal 1' per Leonardo Bonucci dopo l'infortunio dello scorso novembre. Il difensore della Juventus ha parlato nel pre-gara del posticipo in casa della Fiorentina: "Sarà una gara molto difficile, soprattuto perché per loro è la partita dell'anno. Per noi invece vale tre punti come tutte le altre per continuare il cammino verso i nostri obiettivi stagionali - ha dichiarato Bonucci a 'Juventus TV' - Loro cercheranno di partire subito forte, aggredendoci fin dall'inizio. Noi dovremo essere bravi nel palleggio ed approfittare degli spazi che ci concederanno".

G.M.