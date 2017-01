Torino-Milan, i convocati di Mihajlovic: c'è Iago Falque

15/01/2017 19:11

TORINO MILAN CONVOCATI / Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Milan. Il Torino per l'occasione dovrebbe poter tornare a contare su Iago Falque, regolarmente tra i 22 chiamati dal tecnico serbo. Non c'è invece Castan.

Ecco l'elenco completo dei calciatori a disposizione:

Tommaso CUCCHIETTI, Joe HART, Daniele PADELLI; Arlind AJETI, Antonio BARRECA, CARLAO, Lorenzo DE SILVESTRI, Emiliano MORETTI, Luca ROSSETTINI, Davide ZAPPACOSTA; Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Samuel GUSTAFSON, Sasa LUKIC, Joel OBI, Mirko VALDIFIORI; Andrea BELOTTI, Lucas BOYE’, Iago FALQUE, Juan ITURBE, Adem LJAJIC, Maxi LOPEZ.

M.S.