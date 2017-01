ZONA MISTA - Lazio-Atalanta, Biglia: "Legato alla maglia. Juve? Pensiamo alla Coppa"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

15/01/2017 18:35

LAZIO ATALANTA BIGLIA / Il centrocampista della Lazio, Biglia, è intervenuto in zona mista dove è presente anche l'inviato di Calciomercato.it. Le sue dichiarazioni ai nostri microfoni:

"Vittoria importante perchè l'Atalanta è un rivale diretta - esordisce l'argentino - Stava dietro di noi, avevamo bisogno dei 3 punti. Il cambio modulo in corso di secondo tempo? Ha fatto la differenza, gli avversari sono bravi nell'uno contro uno e li abbiamo messi in difficoltà cambiando. Non meritavamo di andare sotto, stavamo facendo una bella gara. Risultato giusto, anche perchè abbiamo sprecato qualche chance.

Andiamo avanti lavorando con umiltà. Era la prima di ritorno, dobbiamo lavorare partita dopo partita già partendo dallo scontro con il Genoa in coppa. La mia partita? L'importante è quanto messo in campo dalla squadra. La Juventus? Pensiamo prima al Genoa, è un campo difficile e vogliamo passare il turno. Poi penseremo ai bianconeri. La Coppa Italia è un'altra opportunità per raggiungere l'Europa.

La maglia? Ci sono molto attaccato, sono 4 anni che sono qui. La Lazio a livello europeo è più grande dell'Anderlecht. Nonostante i sette anni passati in Belgio, il sentimento vissuto qui è più grande".