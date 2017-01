Everton-Manchester City, il piccolo Bradley è la mascotte dei 'Toffees'

15/01/2017 18:18

EVERTON MANCHESTER CITY BRADLEY LOWERY / La solidarietà in Inghilterra attorno a Bradley Lowery continua e va avanti: il piccolo tifoso del Sunderland che sta coraggiosamente lottando contro una rara forma di cancro oggi è stato ospite dell'Everton. I 'Toffees' infatti hanno chiamato ad assistere alla gara contro il Manchester City il bambino che ha accompagnato i giocatori in campo. Una presenza che ha anche portato fortuna ai padroni di casa, vincenti per 4-0 contro la squadra di Guardiola.

