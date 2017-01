Punto Primavera, risultati e classifiche 13a giornata: tris Souare, poker Roma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

16/01/2017 09:30

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la tredicesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

Campionato Primavera, risultati e classifiche 13a giornata

GIRONE A - La sorpresa di giornata arriva da Napoli, dove i partenopei sorprendono il Verona che, così, perde il primato in classifica. Gli scaligeri sono raggiunti dalla Sampdoria (manita al Latina) e dalla Lazio (vincente di misura contro la Spal), ma in vetta c'è ora la Fiorentina, che grazie alla doppietta di Mlakar espugna il campo del Brescia.

GIRONE B - Poche sorprese, invece, nel Girone B, dove il terzetto di testa (nell'ordine Juventus, Chievo e Torino) vincono e allungano sulle inseguitrici. La sfida tra Udinese e Sassuolo, rispettivamente quinta e quarta in classifica, infatti, termina in pareggio.

GIRONE C - L'ex Bologna Souare è il man of the match del posticipo domenicale tra l'Inter e il Genoa: la tripletta dell'attaccante guineano classe 1998 riporta in vetta i nerazzurri, davanti a Virtus Entella (3-1 al Frosinone) e Roma (4-0 alla Ternana, con doppietta di Tumminello).

GIRONE A:

SAMPDORIA-LATINA 5-1: 29' Tomic (S), 37' Pastor (S), 53' Di Nardo (L), 59' Vrioni (S), 74' Baumgartner (S), 89' Vrioni (S)

VICENZA-TRAPANI 2-0: 47' Paiolo, 89' Sbrissa

BRESCIA-FIORENTINA 1-2: 23' De Paoli (B), 70' e 75' Mlakar (F)

CESENA-MILAN 1-2: 18' Maleh (C), 48' rig. Modric (M), 51' Vido (M)

LAZIO-SPAL 1-0: 75' Portanova

NAPOLI-VERONA 1-0: 38' Milanese

PERUGIA-SPEZIA 2-2: 15' Capelli (S), 25' e 85' Buzzi (P), 88' Vetturini (S)

CLASSIFICA: Fiorentina 28, Lazio, Sampdoria, Verona 27; Milan 23; Napoli 22; Latina 20; Spal 19; Cesena, Vicenza 16; Brescia 9; Spezia 8; Perugia 7; Trapani 5.

GIRONE B:

UDINESE-SASSUOLO 1-1: 24' Parpinel (U), 48' Franchini (S)

JUVENTUS-EMPOLI 3-0: 24' Clemenza, 37' Leris, 49' Kean

BARI-AVELLINO 3-0: 6' De Palma, 27' Andrade, 42' De Palma

BENEVENTO-ASCOLI 1-0: 33' Donnarumma

CHIEVO-CARPI 2-1: 37' Isufaj (Ch), 53' Pieri (Ca), 86' Cataldi (Ch)

CITTADELLA-TORINO 1-3: 6' Traore (T), 12' rig. Alena (T), 32' Berardi (T), 56' Sartori (C)

PRO VERCELLI-PESCARA 1-2: 32' De Mitri (PV), 57' rig. e 82' Del Sole (P)

CLASSIFICA: Juventus 31; Chievo 30; Torino 28; Sassuolo 24; Udinese 22; Empoli 21; Bari 19; Benevento 14; Cittadella e Pescara 13; Carpi e Pro Vercelli 12; Ascoli 8; Avellino 7.

GIRONE C:

CAGLIARI-CROTONE 1-3: 44' Dubickas (Cr), 49' Biancu (C), 67' e 70' Borello (Cr)

SALERNITANA-ATALANTA 0-1: 80' rig. Bolis

VIRTUS ENTELLA-FROSINONE 3-1: 1' Ganea (VE), 8' Tribelli (F), 73' Puntoriere (VE), 81' Di Paola (VE)

NOVARA-PALERMO 2-2: 16' Lo Faso (P), 25' rig. Collodel (N), 64' Tafa (P), 90'+4' Bollini (N)

PISA-BOLOGNA 1-2: 42' Micchi (P), 83' Tazza (B), 90'+2' Trovade (B)

ROMA-TERNANA 4-0: 6' Frattesi, 52' Keba, 78' e 82' Tumminello

INTER-GENOA 3-0: 19', 43' e 48' Souare

CLASSIFICA: Inter 33; Virtus Entella 31; Roma 30; Atalanta 29; Genoa 27; Palermo 21; Bologna 20; Crotone 19; Novara 18; Cagliari 13; Frosinone, Pisa e Ternana 7; Salernitana 3.