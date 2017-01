Napoli, Maradona: "De Laurentiis non sapeva di calcio. L'incontro? E' il primo passo"

15/01/2017 18:09

NAPOLI MARADONA DE LAURENTIIS / Maradona è tornata a Napoli. L'argentino, che salirà sul palco insieme all'attore Alessandro Siani, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dell'accoglienza riservatagli dai napoletani: "Sono sempre sorpreso dell'accoglienza che ricevo - ammette Maradona - Ci sono ragazzi che non mi hanno mai visto giocare ma si commuovono per farsi una foto con me. Sono orgoglioso per questo amore tramandato di generazione di generazione nei miei confronti"

INCONTRO CON DE LAURENTIIS - "E' il primo passo per tornare a Napoli ma prima però bisognerà risolvere i problemi che ho in Italia. Nel mondo è pieno di napoletani e bisogna fare le cose per bene perché voglio una squadra vincente che possa giocarsela con Milan, Roma, Inter e Juventus. In questi anni il presidente non sapeva molto di calcio ma oggi è un esperto".

COSTACURTA - In studio è presente Costacurta - "Io ho un grande rispetto per lui - ammette Maradona - Non era facile giocare con tutti i mostri sacri che c'erano. Perché non cadevi mai? - chiede Costacurta - Mio nipote mi dice sempre la stessa cosa, prosegue l'argentino - Io gli rispondo che voglio sempre prendere la palla".

DEL PIERO - "Invito a Del Piero di continuare a giocare così come ho fatto con Totti e Ronaldinho. Deve divertirsi perché in campo regala magie che sono indispensabili per il bene del calcio".

M.S.